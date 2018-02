Fenomeni del pulito, su Real Time tutti pazzi per i lavori domestici

ROMA – Arriva su Real Time la prima sfida per gli amanti delle pulizie. Da oggi alle ore 13.20, doppio appuntamento su Real Time (Canale 31) con Fenomeni del pulito!

Profumo, brillantezza e dettagli!

In ogni puntata la conduttrice Carolina di Domenico sarà al fianco di due coppie di concorrenti che dovranno portare a termine entro un orario prestabilito le pulizie assegnate. A giudicare le performance dei concorrenti scende in campo un maggiordomo professionista, esperto di pulizie, economia domestica e gestione della casa, Stefano Raglione che li valuterà secondo tre criteri: profumo, brillantezza e dettagli.

Carolina di Domenico terrà le fila della competizione seguendo passo passo gli sfidanti. In gara otto coppie assortite – dai precisini ai brillantoni, dai pignoletti ai boss dell’ordine – che opereranno in ambienti davvero complicati da pulire: l’appartamento di un’artista che ha dato una festa dopo il suo concerto, la mansarda di un single, la casa in cui i bambini hanno invitato alcuni amici per la merenda fino alla polvere di un appartamento chiuso ormai da tempo e molto altro ancora.

Pulire a fondo sembra facile, ma a Fenomeni del pulito i criteri di valutazione sono quasi scientifici e all’occhio attento del maggiordomo Stefano Raglione non sfugge nulla. Stefano, grazie alla sua pluriennale esperienza, oltre a giudicare il lavoro dei concorrenti in sfida, dispenserà utili consigli per la corretta pulizia di un appartamento. Quale squadra si aggiudicherà il titolo di Fenomeni del pulito?

La serie sarà disponibile anche su dplay.com (scarica la App su App Store o Google Play o vai su www.dplay.com).