Kekko Silvestre annuncia l’uscita del nuovo album dei Modà entro il 2018

ROMA – Con un lungo post su Facebook Kekko Silvestre annuncia il nuovo album dei Modà.

La band milanese tornerà con un disco di inediti entro la fine del 2018.

Le registrazioni cominceranno nel mese di marzo.

Kekko, inoltre, rivela che nei prossimi giorni ci sarà l’annuncio di un’altra sorpresa, “ma ho bisogno ancora di qualche settimana prima di renderla ufficiale…”

Il nuovo album dei Modà arriva dopo 3 anni l’uscita di Passione maledetta, sesto album in studio della band.

“Ebbene si, sono ufficialmente un milf.

Il tempo è l’unica cosa che non possiamo fermare e oggi a 40 anni me ne rendo conto sempre di più.

Va tutto così veloce che questi ultimi 8 anni di musica e di vita sono davvero volati.

Dischi, concerti, la nascita di mia figlia… a volte penso che è andato tutto così veloce che non mi sono goduto tutto come avrei dovuto…

Ma è normale, con tutte le cose belle si ha questa sensazione, quindi sono felice così.

Avrei voluto fermare il tempo un sacco di volte negli ultimi anni, ma se lo avessi fatto probabilmente avrei rallentato e tante cose non sarebbero successe…quindi guardiamo avanti, al futuro…

Vi ringrazio di cuore per tutti i regali che mi avete fatto arrivare e sopratutto per le grandi dimostrazioni di affetto che ho ricevuto nel giorno del mio compleanno…siete speciali.

Lo so che scrivo poco, ma io se non ho nulla da dire preferisco non scrivere, anche perché di questa cosa di scrivere post a orari “giusti” per prendere più “mi piace” o inventarmi cazzate da scrivere per riempire le pagine, proprio non mi frega niente…

Qualcuno mi dice spesso “Guarda che perdi i follower”…

Il problema è che c’è una netta differenza tra i follower e i fan…i follower sono solo numeri, i fan invece sono un’ altra storia…sono le persone che hai sempre al tuo fianco, in qualunque momento della tua vita e della tua carriera, anche quando non scrivi sui social… sanno aspettare, sanno darti il tempo, non ti giudicano… io vi considero dei fan e per questo vi ringrazio.

Vi ringrazio di essere stati sempre speciali e comprensivi anche nei momenti in cui a volte tendo a perdermi via…

Oggi voglio dirvi che in questi mesi ho lavorato moltissimo, sto ancora lavorando, e all’inizio del mese di Marzo cominceranno le registrazioni del nuovo disco dei Modà.

Credo che usciremo entro l’anno, su questo vi terrò aggiornati ovviamente, e magari quando cominceremo le registrazioni vi racconteremo come sta andando.

Non è finita, potrebbe esserci un’altra sorpresa, ma ho bisogno ancora di qualche settimana prima di renderla ufficiale…

Comunque tornando al disco vi prometto che sarà speciale, di quelli davvero tosti, dove sto cercando di mettere tutto l’impegno che meritate…

Scusate gli errori, sto scrivendo il post con il telefonino mentre Gioia mi canta in inglese maccheronico nell’orecchio, ma credo che alla fine la sostanza si sia capita…

Che dire…

Vi amo

K”