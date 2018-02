Canna-gate, Eva Henger contro Nadia Rinaldi a Domenica Live

ROMA – Sembra lontana la parola fine sul canna-gate scoppiato all’Isola dei Famosi. A Domenica Live si è svolto un nuovo capitolo della discussione che ha visto Eva Henger contro Nadia Rinaldi in un lungo confronto. I toni, come si può immaginare, non sono stati sempre pacati.

Entrambe le ex naufraghe sono ferme sulle loro posizioni. Da un lato Nadia che continua a ribadire di non aver visto Monte fumare marijuana. “Te lo giuro sui miei figli che non ho visto quello che affermi di aver visto tu – dice la Rinaldi -. Io non ti conosco come una persona bugiarda, ma non posso sostenerti in questa accusa contro Monte, io e la mia famiglia siamo già stati massacrati a causa delle accuse inerenti la droga”.

L’inferno della droga

Affermazioni che, invece, la Henger continua a dire siano false. “In passato – spiega Nadia – il mio nome è già stato associato alla droga e ho combattuto molto, voglio restare fuori da questa storia”. All’uscita dall’Isola, invece, Nadia racconta di aver vissuto un vero e proprio “inferno” perché tutti l’hanno associata alla vicenda Francesco Monte.