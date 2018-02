In America c’è il cimitero dei gelati: in memoria del gusto perduto

ROMA – “Voglio un gelato, voglio un albero, un prato”, cantava Giorgia in “Come si fa”.

Ad accontentarla è il colosso del gelato americano Ben & Jerry’s, che nel cortile della fabbrica di Waterbury, Vermont, ha installato un vero e proprio cimitero dei gelati.

Un’area immersa nel verde dove trovano riposo i gusti perduti.

Ogni anno, infatti, la catena di gelati produce nuove e appetitose varietà, mentre quelle più vecchie o meno popolari, finiscono nel dimenticatoio.

E proprio per mantenere viva la loro memoria Ben & Jerry ha deciso di dedicare loro una “necropoli”.

Il cimitero dei gelati… a volte ritornano!

Ogni lapide rappresenta un gusto perduto (al momento ne sono presenti 34), ma non tutto è perduto.

Sebbene non costruito su un cimitero indiano (come in Pet Sematary), ogni tanto qualche gusto torna in vita.

Il potere della rinascita è nelle tue mani: visitando il sito, infatti, è possibile richiedere la resurrezione di uno di essi.