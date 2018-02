Stravolta la colonna sonora del live action de Il Re Leone

ROMA – La colonna sonora del live action de Il Re Leone sarà stravolta. A rivelarlo il musicista Tim Rice che, nel 1993, lavorò insieme a Elton John e Hans Zimmer per le musiche originali. L’anno dopo il film arrivò nelle sale.

Salvi solo quattro brani

Per il live action dal cartone saranno conservati solo quattro brani. Fortunatamente i più rappresentativi: “Can You Feel The Love Tonight?,” “Hakuna Matata,” “I Just Can’t Wait To Be King” e “Circle of Life”. Per il remake l’idea è quella di creare qualcosa di diverso, di speciale. Per creare la “magia”, Tim Rice lavorerà ancora una volta con Sir Elton John. Come era prevedibile, la voce di Beyoncé sarà sfruttata anche per la colonna sonora. La popstar sarebbe al lavoro con i due musicisti per scrivere la canzone finale del film che arriverà nelle sale il 19 luglio del 2019 negli States.

Alla regia troviamo John Favreau, già dietro la macchina da presa de Il libro della giungla. Nel cast, oltre a Beyoncé, Donald Glover, James Earl Jones, Seth Rogen, Billy Eichner, Chietwel Ejiofor, Alfre Woodard, John Oliver, John Kane. Poi Florence Kasumba, Eric André e Keegan-Michael Key, JD McCrary e Shahadi Wright.