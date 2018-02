ROMA – Piercing al naso, occhialoni da vista e capelli rasati.

Con una foto pubblicata su Instagram, Jovanotti svela il nuovo look di Marco Mengoni.

I due artisti si sono scattati un selfie nel backstage milanese del Forum di Assago, in occasione del Lorenzo Live 2018.

Il nuovo look di Marco Mengoni ha fatto storcere il naso a qualcuno, ma la maggior parte dei commenti a corredo della foto non lascia dubbi sul pensiero collettivo dei fan: i due artisti insieme sono “il più grande spettacolo dopo il Big Bang”!