Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 20 febbraio

ROMA – Il 20 febbraio è il 51º giorno del calendario gregoriano. Mancano 314 giorni alla fine dell’anno. Il Sole entra nel segno astrologico dei Pesci.

20 febbraio: accadde oggi

Nel 1724 la prima del Giulio Cesare, un’opera in italiano di George Frideric Handel, si svolge a Londra. Ancora una prima ma, questa volta, nel 1816. Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini viene rappresentato per la prima volta al Teatro di Torre Argentina, a Roma. Nel 1872 viene inaugurato a New York il Metropolitan Museum of Art.

In questo giorno del 1909 Filippo Tommaso Marinetti pubblica su Le Figaro il Manifesto del futurismo. Nel 1935 la signora Karoline Mikkelsen (1906-1990 circa), moglie del capitano di vascello norvegese Klarius Mikkelsen, fu la prima donna a mettere piede in Antartide. Viene promulgata nel 1958 la Legge Merlin che abolisce le case di tolleranza in Italia. Nel 1962 a bordo della Friendship 7, John Glenn orbita attorno alla Terra per tre volte in 4 ore e 55 minuti.

Nel 1965 la Ranger 8 si schianta sulla Luna al termine di una missione volta a fotografare possibili punti di atterraggio per gli astronauti del Programma Apollo. Il 20 febbraio del 2003 sarà ricordato per l’incendio del nightclub The Station durante un concerto del gruppo musicale statunitense Great White; 100 morti.

Si festeggia:

Sant’ Eleuterio di Tournai, vescovo e martire; Sant’ Eucherio di Lione, vescovo; San Leone II il Taumaturgo, vescovo di Catania; San Serapione martire; San Tirannione, vescovo e martir; Sant’ Ulrico di Haselbury, eremita.

Buon compleanno a:

Rihanna, Cantante; Siniša Mihajlović, Allenatore; Kurt Cobain (1967-1994), Cantante; Cindy Crawford, Modella; Giulio Scarpati, Attore; Ennio Fantastichini, Attore; Ivana Trump; Riccardo Cocciante, Cantante.