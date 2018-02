Il film su Harry e Meghan diventa realtà, le prime immagini dal set

ROMA – Il film su Harry e Meghan diventa realtà. È Chi, questa settimana in edicola, a svelare le prime immagini dal set che vedono due attori nella parte del principe e della sua compagna. La somiglianza tra le due coppie è abbastanza alta.

Il film su Harry e Meghan in onda il giorno del loro matrimonio

Sono Murray Fraser e Parisa Fitz-Henley i protagonisti di Harry & Meghan: A Royal Romance. Il film andrà in onda sul canale americano Lifetime in concomitanza con il vero matrimonio di Harry e Meghan. Doppio appuntamento, quindi, il 19 maggio per gli appassionati della vita reale. Alla regia c’è Menhaj Huda che dirigerà le riprese, iniziate qualche giorno fa, tra Los Angeles e Vancouver.

Non è il primo film che Lifetime produce sulla famiglia reale. Nel 2011 il canale realizzò William & Kate: The Movie sull’incontro e l’innamoramento dei duchi di Cambridge.