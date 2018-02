È arrivato in libreria “L’amore al tempo dei voucher”

Roma – Si chiama “L’amore al tempo dei voucher” ed è il nuovo romanzo edito da Imprimatur uscito in queste ore. Firmato da Beppe Liotta e Loredana Mazzone, il volume incoraggia i giovani a non perdere la fiducia in se stessi e a credere nei propri sogni.

Tra colloqui di lavoro finiti male, una tesi di laurea in cui l’imprevisto è sempre in agguato, assunzioni in nero, voucher dal valore poco chiaro e serate in cui libertà è la parola d’ordine, si intrecciano le storie di cinque giovani distanti tra loro per classe economica e non solo, ma accomunati da personalità eccentriche, spavalde e fragili, in un crescendo di sentimenti confusi che vanno alla sola ricerca del “chi è giusto per chi?”.

L’amore al tempo dei voucher è uno spaccato sulle attuali difficoltà di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, dove l’amore insegue tutti per collegare il passato di ognuno a un futuro che, per vedere uno spiraglio di luce, dovrà per forza affrontare il buio del presente.

A fare da cornice genitori dalla mentalità chiusa e autoritaria, ma colmi di segreti che non aspettano altro che venire a galla al momento giusto: ogni cosa a suo tempo.

Centosessanta pagine ambientate nella bassa costa ionica calabrese e dedicate ai ragazzi di tutta Italia, una fotografia delle difficoltà che un’intera generazione è costretta a vivere e subire.