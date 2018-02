Accadde oggi… aneddoti e curiosità sul 21 febbraio

ROMA – Il 21 febbraio è il 52º giorno del calendario gregoriano. Mancano 313 giorni alla fine dell’anno.

21 febbraio: Accadde oggi

Nel 1804 la prima locomotiva a vapore esce dalla fabbrica della Pen-y-Darren ironworks in Galles. Il 221 febbraio del 1848 Karl Marx e Friedrich Engels pubblicano il Manifesto del Partito Comunista. E’ il 1878 quando il primo elenco telefonico viene distribuito a New Haven (Connecticut).

Nel 1885 l’inaugurazione dell’appena completato Monumento a Washington. Siamo nel 1925 quando il The New Yorker pubblica il suo primo numero. Nel 1935, a Parigi, nasce la Lancôme. Nel 1947, a New York, Edwin Land tiene una dimostrazione della prima “macchina fotografica istantanea”, la Polaroid Land Camera, ad un raduno della Optical Society of America.

In questo giorno del 1953 Francis Crick e James Watson scoprono la struttura della molecola del DNA. Il 21 1965 sarà ricordato perchè Malcolm X viene assassinato a New York da membri della Nazione dell’Islam. Nel 1995 Steve Fossett atterra a Leader (Saskatchewan), Canada, diventando la prima persona a compiere la traversata dell’Oceano Pacifico in solitaria con una mongolfiera. Nel 2001 Jorge Mario Bergoglio, futuro papa Francesco, viene elevato al rango di cardinale da papa Giovanni Paolo II. Nello stesso concistoro riceve la porpora cardinalizia Crescenzio Sepe, dal 2006 Arcivescovo di Napoli

Si festeggia :

San Pier Damiani, vescovo e dottore della Chiesa; Santa Eleonora di Provenza, regina d’Inghilterra; Sant’Eustazio di Antiochia, vescovo; San Felice di Metz, vescovo; Santi Germano e Randoaldo, monaci; San Paterio di Brescia, vescovo; San Pipino di Landen.

Buon compleanno a:

Tiziano Ferro, Cantante; William Baldwin, Attore; Christopher Atkins, Attore; Roberto Faenza, Regista; Anaïs Nin (1903-1977), Scrittrice.