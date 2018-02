ROMA – E’ per aprile il debutto di “20”, il nuovo canale Mediaset.

La rete nascitura prenderà il posto di TeleCapri sul digitale terrestre, al tasto 20 del telecomando.

Sul sito di Publitalia 80, concessionaria di pubblicità su Mediaset, è stato diffuso il listino prezzi del palinsesto primaverile del nuovo canale.

Come è possibile notare, al momento la programmazione è ancora incompleta, ma è abbastanza chiara l’intenzione del Biscione.

Canale 20 diventerà una rete competitiva, ricca di serie tv e film recenti.

Il destino di Italia 2

Ancora ignoto il giorno in cui Mediaset staccherà la spina a Italia 2.

Il canale, nato nel 2011, cesserà le trasmissioni nei prossimi mesi a causa del graduale calo di share.

Al posto di Italia 2, sul canale 35, Mediaset dovrebbe collocare Focus.

Molti dei contenuti di Italia 2 (come The Big Bang Theory) dovrebbero traslocare proprio sul nuovo canale.