Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 22 febbraio

ROMA – Il 22 febbraio è il 53º giorno del calendario gregoriano. Mancano 312 giorni alla fine dell’anno.

22 febbraio: i fatti del giorno

Il 22 febbraio del 1847 Guerra messicano-statunitense: nella battaglia di Buena Vista 5.000 soldati statunitensi sconfiggono 15.000 messicani. In questo giorno del 1931 a Castellammare di Stabia viene varata la Amerigo Vespucci, tuttora in servizio, ed utilizzata per l’addestramento degli allievi dell’Accademia Navale di Livorno.

È il 1980 quando la nazionale statunitense di hockey su ghiaccio sconfigge a sorpresa la squadra dell’Unione Sovietica alle Olimpiadi di Lake Placid, nell’incontro noto come Miracolo sul ghiaccio. Nel 1997 a Roslin (Scozia) scienziati annunciano il successo della prima clonazione di un mammifero da cellule di un individuo adulto, la pecora Dolly.

Buon compleanno a…

Drew Barrymore (attrice), Volfango De Biasi (regista), Antonio Catania (attore).

Si festeggiano oggi…

Cattedra di san Pietro, apostolo, Santa Margherita da Cortona, religiosa, San Massimiano di Ravenna, arcivescovo.