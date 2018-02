Nicola Savino è Peter Rabbit, al cinema dal 22 marzo

ROMA – Nicola Savino è Peter Rabbit. Il conduttore radiofonico è stato scelto come voce protagonista del film sull’irriverente coniglio. “Peter è super divertente – ha raccontato del suo personaggio Savino -, è una specie di tempistello”. Un personaggio speciale per la prima volta di Nicola Savino come doppiatore del protagonista di un film.

Nel live action, in Italia in uscita il 22 Marzo 2018 distribuito da Warner Bros, l’ostilità tra Peter e Mr. McGregor (Domhnall Gleeson) si intensifica più che mai, quando arrivano a contendersi l’affetto della loro vicina di casa, una ragazza adorabile e amante degli animali (Rose Byrne). Peter Rabbit è tratto dalla penna della scrittrice e illustratrice Beatrix Potter che lo creò nel 1902.