Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 24 febbraio

ROMA – Il 24 febbraio è il 55º giorno del calendario gregoriano. Mancano 310 giorni alla fine dell’anno.

24 febbraio: i fatti del giorno

Il 24 febbraio del 1607 avviene la prima rappresentazione de L’Orfeo di Claudio Monteverdi nel Palazzo Ducale di Mantova. Nel 1839 William Otis ottiene il brevetto per la scavatrice a vapore. In questo giorno del 1917 durante la Prima guerra mondiale, all’ambasciatore statunitense nel Regno Unito viene consegnato il telegramma Zimmermann, nel quale la Germania si impegna a restituire Nuovo Messico, Texas, e Arizona al Messico se questo dichiara guerra agli USA.

È il 1922 quando va in scena al Teatro Manzoni di Milano la prima dell’Enrico IV di Pirandello. Il 24 febbraio del 1946 Juan Domingo Perón viene eletto presidente dall’Argentina. Nove anni dopo, nel 1955, nasce Steve Jobs fondatore di Apple Inc. Nel 1981 Buckingham Palace annuncia il fidanzamento del Principe Carlo del Galles con Lady Diana Spencer. In questo giorno del 2003 muore a Roma Alberto Sordi. In questo giorno del 2010 iTunes Store vende la 10 miliardesima canzone.

Buon compleanno a…

Alessandro Gassman (attore), Gigi D’Alessio (cantante), Roberta Giarrusso (attrice).

Si festeggiano oggi…

San Bettone di Sens, vescovo, Sant’Etelberto del Kent, re, Sant’Evezio di Nicomedia, martire.