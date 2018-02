Quattro orecchie e un occhio: tutti pazzi per il gatto Frankie

ROMA – E’ una storia a lieto fine quella di Frankie, il gatto nato con quattro orecchie e solo un occhio.

Il cucciolo, di sole 10 settimane di vita, aveva trovato rifugio nei pressi di Geelong, vicino Melbourne (Australia).

Nascosto sotto una casa, il gattino è stato portato al centro per animali GAWS, dove è stato curato e rimesso in sesto.

Adesso ha trovato una famiglia amorevole grazie all’adozione di Georgie Anderson, volontaria del rifugio.

Il gatto Frakie, il cui nome è l’abbreviazione di “Frankenkitten”, ha subito un intervento d’urgenza per l’occhio destro, gravemente danneggiato.

I veterinari hanno dovuto rimuovere l’occhio, ma il gattino si è ripreso velocemente e adesso potrà condurre una vita normale.

La caratteristica “speciale” di Frankie è un difetto genetico così raro che non ci sono state molte ricerche su gatti che hanno orecchie in più.

Ciononostante, sembra felice e in salute.

Potete seguire le avventure di Frankie sulla sua pagina Instagram da migliaia di follower.