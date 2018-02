Buon Pokémon Day! Gli eventi speciali per il compleanno dei Pokémon

ROMA – Anche Pokémon GO festeggia il Pokémon Day.

Il compleanno ufficiale dei Pokémon cade oggi, 27 febbraio, giorno del lancio dei primi giochi Pokémon in Giappone (rosso e verde) nel lontano 1996.

22 anni dopo, i mostriciattoli tascabili hanno conquistato il mondo.

Per festeggiare il traguardo, sono in programma numerosi eventi e promozioni in tutto l’universo dei Pokémon, Pokémon GO compreso.

Caccia a Pikachu

Pikachu ritorna in Pokémon GO con un nuovo cappello a tema!

Cerca un Pikachu speciale con un cappello viola a strisce mentre sei in giro ad esplorare il mondo a caccia di Pokémon selvatici.

Questo Pikachu conoscerà la mossa Regalino, donandoti di fatto il triplo della polvere di stelle alla cattura.

Cerca questi Pikachu speciali fino al 28 febbraio.

Eventi speciali per il Pokémon Day

Non solo Pokémon GO.

Tutto l’universo Pokémon festeggia il Pokémon Day con eventi speciali.

– Guarda il film Pokémon Scelgo te! su TV Pokémon, per la prima volta in versione integrale! Questa grande avventura cinematografica sarà disponibile solo per un tempo limitato, perciò non perdertela! Ricorda che puoi guardare TV Pokémon qui su www.pokemon.it oppure sulla app TV Pokémon.

– Un altro round di Lenti Pokémon per Snapchat con protagonisti Bulbasaur, Charmander e Squirtle sarà disponibile per un periodo limitato a partire dal Pokémon Day. Scopri tutti i dettagli sui filtri speciali di Snapchat per il Pokémon Day qui.

