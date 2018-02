The Rolling Stones, in arrivo il NO FILTER TOUR

ROMA – I Rolling Stones tornano a far vibrare i palchi d’Europa con il loro No Filter Tour, terminato in Francia lo scorso ottobre.

La rock band ha annunciato nelle ultime ore tutte le date sulla pagina ufficiale Facebook.

L’Italia quest’anno dovrà rinunciare ai Rolling Stones. Il gruppo rock infatti non si esibirà per i fan del Bel paese.

La prima tappa della tournée è fissata per il 17 maggio a Dublino per poi atterrare a Londra, Berlino e Marsiglia. L’evento targato dalla ‘lingua rossa’ si concluderà a Varsavia l’8 luglio.

“La musica è una necessità Dopo cibo, aria, acqua e calore, la musica è l’altro bisogno primario della vita“, ha scritto sui social il chitarrista del gruppo Keith Richards

NO FILTER TOUR, le date

17 maggio – Croke Park (Dublino)

22 maggio – London Stadium

5 giugno – Old Trafford (Manchester)

9 giugno – Murrayfield Stadium (Edinburgo)

15 giugno – Principality Stadium (Cardiff)

19 giugno – Twickenham Stadium

22 giugno – Olympiastadion (Berlino)

26 giugno – Orange Velodrome (Marsiglia)

30 Giugno – Mercedes-Benz Arena (Stoccarda)

4 luglio – Letnany Airport (Praga)

8 luglio – PGE Narodowy Stadium (Varsavia)