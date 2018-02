Università. Ultime ore per i Click days della Cusano, in palio 75 borse di studio

ROMA – Ultime ore per i Click days edizione 2018 dell’Universita’ Niccolo’ Cusano, che che mette in palio 75 borse di studio, 15 per ogni facolta’ dell’ateneo.

“Gia’ negli anni scorsi centinaia di studenti si sono iscritti e hanno frequentato la Cusano con profitto, senza doversi preoccupare del peso economico– ha spiegato all’agenzia Dire il rettore dell’ateneo con sede a Roma, Fabio Fortuna- Oltretutto mettiamo a disposizione un grande campus con metodologie d’insegnamento all’avanguardia, laboratori di ricerca, aule multimediali, una radio in fm nota e affermata, una mensa, un bar, palestra, servizio navetta e molto altro“. Una formula che ha attratto numerosi ragazzi dell’hinterland romano.

“La risposta– ha aggiunto Fortuna- e’ stata ampiamente positiva e, spesso, girando nei corridoi dell’universita’ mi rendo conto della soddisfazione dei ragazzi“. Il bando e’ rivolto agli studenti ammessi ai corsi di laurea plus e consente l’esonero dal pagamento delle rette per l’anno accademico 2018-2019 e per i 4 anni accademici successivi (a esclusione della tassa regionale annuale per il Diritto allo studio), utili per il conseguimento della laurea triennale e della specialistica o della laurea magistrale a ciclo unico.

Le facolta’ dell’Universita’ Niccolo’ Cusano coinvolte sono quelle di:

– Area Economica;

– Area Giuridica;

– Area Politologica;

– Area Psicologica;

– Area Ingegneristica.

Possono partecipare al bando gli studenti che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria superiore alla fine di questo anno scolastico presso un istituto del Comune di Roma o di un Comune confinante. Chi vincera’? La partecipazione e’ ‘a tempo’, ovvero si aggiudicheranno la borsa di studio i primi 75 studenti che faranno arrivare tramite Pec la loro domanda regolarmente compilata: l’apertura e’ stata il 15 febbraio, e adesso c’e’ tempo fino alle 24 di domani (28 febbraio 2018).

“Il meccanismo prescelto non si basa su criteri particolari perche’ l’accesso non vuole essere precluso a nessuno– ha spiegato in conclusione Fortuna- Imporre criteri meritocratici, infatti, avrebbe precluso agli studenti meno brillanti nella scuola secondaria superiore la possibilita’ di poter usufruire dell’agevolazione. L’esperienza mi insegna che, in molti casi, negli studi universitari puo’ eccellere chiunque, compresi coloro che durante la scuola stentavano“.