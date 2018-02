Unindustria: Linkedin opportunità di crescita per le aziende

ROMA – Oltre 150 aziende hanno partecipato, nella sede romana di Unindustria, all’incontro dedicato alla piattaforma Linkedin. L’appuntamento e’ il secondo in ordine di tempo del percorso ‘L’impresa di raccontarsi’, l’iniziativa promossa dal Comitato Piccola Industria di Unindustria e destinata a imprenditori, comunicatori d’impresa e professionisti del mondo Hr per approfondire i vantaggi derivanti da un utilizzo corretto dei social network.

“Nell’era della quarta rivoluzione industriale, saper comunicare efficacemente l’impresa ed il brand aziendale diventa essenziale per rimanere competitivi. I social network rivestono un ruolo importante in questo processo e Linkedin rappresenta un’opportunita’ ‘trasversale’ per realta’ di ogni dimensione e settore– ha dichiarato Gerardo Iamunno, presidente del Comitato Piccola Industria di Unindustria- E’ doveroso aggiungere che Linkedin e’ uno strumento di portata mondiale, che offre grandi opportunita’ anche in termini di internazionalizzazione e contatti con imprese straniere. La piattaforma e’ presente in oltre 200 nazioni ed e’ usata da piu’ di mezzo miliardo di utenti e, in Italia, gli iscritti toccano gli 11 milioni. Siamo al terzo posto in Europa, a pari merito con la Germania e dietro a Francia e Regno Unito. Per queste ragioni, e’ fondamentale che alle nostre aziende, grandi, medie e piccole, vengano forniti gli strumenti e la conoscenza necessaria per poter sfruttare al meglio le potenzialita’ di Linkedin. Infine non dobbiamo dimenticarci che questo social network oltre ad essere un efficace strumento per aumentare la visibilita’ online della propria azienda consente di far incontrare domanda ed offerta di lavoro, individuando quei talenti che tanto sono richiesti dalle imprese“.

All’incontro ha partecipato Alessandro Gallo, Partner e Public Sector Account Manager Linkedin, ed hanno fornito testimonianze aziendali d’eccezione sull’utilizzo della piattaforma Giuseppe Biazzo, presidente Gruppo Tecnico Sviluppo del Capitale Umano Unindustria e amministratore delegato di Orienta Spa, Sara Severino, Head of recruiting di Enel ed Enrico Poretti, Digital content director di Rds Radio Dimensione Suono.