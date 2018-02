ROMA – Il momento è arrivato. Chicago West, proprio come sua sorella North e suo fratello Saint, ha finalmente fatto il suo debutto sui social. A presentarla al mondo la sua mamma, Kim Kardashian, che ieri ha pubblicato su Instagram un suo selfie con in braccio la terzogenita avuta da madre surrogata. “Baby Chicago”, ha scritto la star di Keeping up with the Kardashians. Entrambe di bianco vestite, mamma e figlia hanno sfoggiato un filtro da orsetto dai toni rosa. Kim, nello scatto, ha ancora i capelli biondo platino, il che suggerisce che la foto sia stata scattata prima che la signora West tingesse la sua chioma di rosa. In realtà, questa è la seconda apparizione di Chicago. La prima volta la bimba era stata inquadrata proprio nello show della sua mamma.

Chicago “è dolcissima”, ha detto Kim del nuovo membro della sua famiglia. “Somiglia un po’ a North e un po’ a Saint ma ha decisamente una personalità tutta sua”, ha aggiunto. Chicago, un mese soltanto, ha già una stanza di tutto rispetto. Una culla da 75 mila dollari e tanti altri oggetti riciclati dai suoi fratelli che amano prendersi cura di lei. Insomma, la piccola Chicago si è ambientata perfettamente in famiglia e sicuramente questo è solo il primo di una lunga serie di selfie social.