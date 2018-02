Disney On Ice presenta Le Fiabe Incantate in un meraviglioso show sul ghiaccio

ROMA – Topolino, Minnie, Paperino e Pippo tornano sul palco con i momenti indimenticabili del Regno Disney in un meraviglioso show sul ghiaccio.

Prodotto da Feld Entertainment, Disney on Ice presenta Le Fiabe Incantate sarà in Italia per 16 spettacoli, presentato da Applauso, in collaborazione con The Base: a Milano (Mediolanum Forum) dal 29 novembre al 2 dicembre, e a Roma (Palalottomatica) dal 6 al 9 dicembre.

Le Fiabe Incantate

Le Fiabe Incantate è un’esilarante storia di regalità con le più amate eroine Disney e i loro fedeli compagni di avventure, avvolta da un’energica coreografia che coinvolgerà il pubblico di ogni età in canti, balli e tanto divertimento. Gli spettatori entreranno in questo mondo incantato, dove incontreranno Sebastian e le Figlie del Re Tritone da La Sirenetta, i simpatici briganti della taverna di Rapunzel e i servitori incantati de La Bella e la Bestia, oltre che Anna ed Elsa dal pluripremiato film di animazione Frozen!

I biglietti per Disney On Ice presenta Le Fiabe Incantate sono disponibili sul Circuito Ticketone (www.ticketone.it) Tutti i posti sono numerati.

Segui gli aggiornamenti attraverso i social media:

– Facebook: www.facebook.com/DisneyOnIce

– Sito web: www.applauso.it

– YouTube: www.youtube.com/DisneyOnIce

– Instagram: @DisneyOnIce