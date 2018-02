Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 27 febbraio

ROMA – Il 27 febbraio è il 58º giorno del calendario gregoriano. Mancano 307 giorni alla fine dell’anno.

27 febbraio: accadde oggi

Nel 1593 Giordano Bruno viene incarcerato nel palazzo del Sant’Uffizio a Roma. Il 27 febbraio del 1917 i bolscevichi occupano la residenza zarista a San Pietroburgo. Nel 1933 l’edificio del parlamento tedesco a Berlino, il Reichstag, viene incendiato. In questo giorno del 1940 viene scoperto il carbonio 14, un isotopo radioattivo del carbonio.

È il 1990, invece, quando in Lettonia viene ripristinata la bandiera lettone in uso prima dell’annessione all’URSS. Nel 1996 fanno il loro debutto in Giappone i Pokémon, grazie ai videogiochi Pokémon Versione Rossa e Pokémon Versione Blu sviluppati da Nintendo.

Si festeggia:

Sant’Alnoto da Stowe, eremita e martire; Sant’Anna Line, martire; San Baldomero di Lione, suddiacono; Santi Basilio e Procopio, monaci; San Besas, martire; Sant’Euno di Alessandria (Cronione), martire.

Buon compleanno a:

Alessia Amendola, Attrice; Chelsea Clinton, Politica; Simone Di Pasquale, Ballerino; Andrea Pellizzari, Presentatore; Adam Baldwin, Attore.