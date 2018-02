Rome Startup Week, dal 6 aprile al via la settimana dell’innovazione

ROMA – Sta per arrivare la Rome Startup Week una settimana dedicata al mondo delle startup e dell’innovazione di scena a Roma dal 6 al 13 aprile prossimo.

Le tre “i” che guidano la Week, Innovazione, imprenditorialità e Investimenti, si pongono come linee guida di un vero e proprio festival delle startup e della filiera del venture business che in oltre 50 eventi con ospiti nazionali ed internazionali accende i riflettori sul corretto modello economico e sul potenziale di crescita che hanno queste imprese progettate per tentare di divenire le nostre future multinazionali.

E’ possibile consultare il programma sul sito ufficiale della Rome Startup Week.

ROME STARTUP WEEK: IL FESTIVAL

Organizzato da Roma Startup in collaborazione con la Regione Lazio, il Comune di Roma, e numerosi operatori dell’ecosistema startup, la sfida degli organizzatori è di promuovere una nuova cultura del rischio, scoprire e far comprendere meglio cosa si nasconde dietro questo nuovo modello industriale dell’innovazione e invitare politici, investitori, imprenditori, neolaureati, manager e ricercatori, professionisti e risparmiatori a partecipare da protagonisti ad nuovo processo di valorizzazione delle grandi risorse già presenti sul territorio italiano e romano in particolare.

E così ecco incontri, storie di successo italiane, discussioni e panel di confronto internazionali su investimenti, modelli di politiche di innovazione e, ancora, competizioni tra startup, focus groups e workshops sui temi caldi: Cybersecurity, intelligenza artificiale, Blockchain, futuro del cibo, critpovalute, innovazione sociale, mobilità sostenibile.

“Roma è la città ideale dove fare questo festival – spiega Gianmarco Carnovale, Presidente di Roma Startup – perché la nostra città che pure è cresciuta molto in questi otto anni, da quando abbiamo cominciato a lavorare con le istituzioni e i partner privati per fare rete, ha ancora un potenziale inespresso incredibile. Siamo al centro delle culture mediterranee, siamo il maggior polo universitario europeo e abbiamo ancora grandissima ricchezza di capitali privati; nostro obiettivo, anche con questa week è canalizzare tutte queste risorse e concretizzarle a beneficio di tutti: degli investitori che possono trovare opportunità nelle nuove imprese, e nelle startup che se supportate da adeguate politiche ed investimenti possono diventare le nostre future multinazionali, creando posti di lavoro di qualità per i giovani”.