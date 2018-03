Gelo in Europa, caldo al Polo Nord: il clima è sottosopra

ROMA – Mentre un’ondata di gelo incombe sull’Europa, l’Artico registra il record di temperature elevate.

Un caldo anomalo nel regno dei ghiacci che preoccupa gli scienziati sul ruolo del riscaldamento globale. Se città come Roma e Londra sperimentano neve e temperature sotto lo zero, in Siberia il termometro è salito di 3° gradi rispetto alle medie stagionali.

Un’anomalia nell’anomalia per Michel Mann, direttore dell’ Earth System Science Center dell’Università di Pennsylvania, che spiega: