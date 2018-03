“Una grande esperienza di sé”, la nuova storia della letteratura italiana di Paravia

ROMA – Trasmettere la bellezza e la complessità della letteratura passata e contemporanea agli adolescenti di oggi, tra social media e smartphone: è questo l’obiettivo della Letteratura italiana in sei volumi “Una grande esperienza di sé”, scritta da tre autrici di successo dell’editoria scolastica – Alessandra Terrile, Paola Biglia e Cristina Terrile -, per il triennio delle superiori ed edita da Paravia (Gruppo Pearson Italia), casa editrice di riferimento in questo ambito disciplinare.

Una grande esperienza di sé

La storia della letteratura – dalle origini agli anni Duemila – è raccontata con un approccio nuovo: in una rubrica che attraversa tutti i volumi, gli autori del passato sono infatti accostati a brani di scrittori contemporanei. Fabrizio de André aiuta a comprendere Cecco Angiolieri, “Il poeta e il mondo” di Wyslawa Szymborska viene accostata al “folle volo” di Ulisse nella Divina Commedia; Aldo Busi fa capire “Andreuccio da Perugia” di Boccaccio. Per attualizzare Galileo Galilei si usano le parole dell’astrofisica Margherita Hack, Salvatore Quasimodo è accostato a Giuseppe Catozzella, un brano di “Gomorra” di Roberto Saviano aiuta ad avvicinarsi a “Il furto in casa Mantegazzi” di Carlo Emilio Gadda: gli autori del presente diventano “compagni di viaggio” dei ragazzi alla scoperta del passato.

Nell’era degli smartphone e di una comunicazione sempre più veloce, la letteratura resta fondamentale per formare i ragazzi e la loro coscienza di sé e del mondo, educarli al libero pensiero e al gusto della bellezza: da qui il titolo “Una grande esperienza di sé” ispirato alle parole di Giacomo Leopardi – “Per diventare uomo”, persone adulte e consapevoli, “occorre compiere una grande esperienza di sé” -, mettere alla prova se stessi anche attraverso la conoscenza di pensatori e autori del passato.

Le sezioni

In aggiunta alla sezione “Oltre nel tempo”, che valorizza i punti di contatto tra letteratura del passato e cultura del Novecento/Duemila, splendide opere di artisti contemporanei sono usate per illustrare testi del passato.

Lorenzo Mattotti per la Divina Commedia con “Dante nella selva oscura” e “Paolo e Francesca”, Salvador Dalì con “La foresta dei suicidi”, Dario Fo ed Emanuele Luzzati illustrano Boccaccio, Mimmo Paladino con “La pazzia di Orlando” per Ariosto, Giacomo Balla per Gailei, Renato Guttuso per “I Promessi Sposi” con “L’assalto al forno delle grucce”, Marc Chagall per Umberto Saba, Franco Matticchio per Gadda.

La sezione “Perché ci riguarda?”, invece, contiene spunti di riflessione per invitare i ragazzi a collegare i contenuti con le loro esperienze e i loro pensieri, incentivare discussioni e scambi di idee.

Per avvicinare gli autori ai ragazzi, le autrici hanno scelto di presentarne la vita in forma di “racconto”, con attenzione alle scelte esistenziali, alle esperienze, al modo di scrivere: la sezione “Il segno dello scrittore” presenta poi testi autografi, disegni e schizzi degli scrittori, come i tovagliolini su cui scriveva Eugenio Montale. Infine, nella sezione “Interpetazioni. Sviluppare il pensiero critico” i testi sono accompagnati da passi di critica letteraria per esercitare gli studenti a esaminare un discorso argomentato e coglierne la tesi principale.

Il “book tour” e lo spettacolo

L’opera verrà presentata ai docenti italiani con un book tour d’eccezione, che toccherà Bologna e Milano (2 marzo e 12 aprile) con lo spettacolo “Una grande esperienza di sé – La letteratura di ieri e di oggi diventa vita in classe”, con le tre autrici. L’attrice Lucilla Giagnoni leggerà e interpreterà il Canto V dell’Inferno e L’Infinito di Giacomo Leopardi. Le autrici Alessandra Terrile e Paola Biglia presenteranno la nuova Letteratura, in incontri dedicati ai docenti, anche a Jesi (9 marzo); Verona (16 marzo); Napoli (23 marzo); Padova (13 aprile); Frosinone (20 aprile).

Indice dei volumi

Volume 1—Dalle Origini al Trecento

Volume 2—Il Quattrocento e il Cinquecento

Volume 3—Dal Seicento alla prima metà dell’Ottocento

Volume 4—Giacomo Leopardi

Volume 5—La seconda metà dell’Ottocento

Volume 6—Il Novecento e gli anni Duemila