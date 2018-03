Sky e Netflix si uniscono: al via la partnership colossale in Europa

ROMA – Sky e Netflix si uniscono a sorpresa, rivoluzionando il mondo dell’intrattenimento domestico.

Con un annuncio inatteso, i due colossi si lanciano in una strana alleanza per il mercato europeo.

I clienti Sky, attraverso la nuova piattaforma Sky Q, potranno usufruire dei contenuti Netflix con un nuovo pacchetto di abbonamento.

La partnership partirà ufficialmente il prossimo anno, prima nel Regno Unito e in Irlanda, per poi raggiungere Italia, Germania e Austria.

Come funziona la partnership Sky e Netflix

Tutta l’offerta Netflix sarà disponibile sia ai nuovi che vecchi clienti Sky grazie un pacchetto TV ad hoc.

Quindi, si potrà usufruire di entrambi i servizi, con un abbonamento Sky.

I clienti potranno accedere ai contenuti attraverso Sky Q.

Viceversa, i clienti Netflix potranno passare al nuovo pacchetto Sky TV.