Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 1 marzo

ROMA – Il primo marzo è il 60º giorno del calendario gregoriano. Mancano 305 giorni alla fine dell’anno.

1 marzo: accadde oggi

Viene fondata Rio de Janeiro nel 1565. Nel 1815 Napoleone rientra in Francia dal suo esilio sull’Isola d’Elba. Nel 1851 Victor Hugo tiene un discorso davanti all’assemblea nazionale francese, usando diverse volte la frase Stati Uniti d’Europa. Albert Berry, nel 1912, compie il primo lancio col paracadute da un aereo in movimento. Nel 1938 viene fondata la Samsung. Il Fondo Monetario Internazionale inizia le sue operazioni finanziarie nel 1947.

Nella giornata di oggi del 1963 nasce ufficialmente il Piccolo Coro dell’Antoniano, durante la quinta edizione dello Zecchino d’Oro. Nel 1969, durante un concerto al Dinner Key Auditorium di Miami, Jim Morrison dei The Doors, viene arrestato per atti osceni durante lo spettacolo. Morrison verrà accusato ufficialmente per atti osceni, comportamento indecente, volgarità e ubriachezza molesta. Nel 1973 viene pubblicato l’album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

La bara di Charlie Chaplin nel 1978 viene trafugata da un cimitero svizzero. Nel 1983 la Swatch presenta il suo primo orologio. L’Euro, in molti stati europei tra cui l’Italia, diventa nel 2002 valuta unica scambiabile. Nel 2009 la Televisione Svizzera di Lingua Italiana e la Radio della Svizzera Italiana “convergono” e si raggruppano cambiando nome e logo in Radiotelevisione svizzera di lingua italiana. In questo giorno del 2012 muore Lucio Dalla.

Buon compleanno:

Ron Howard (regista e attore statunitense), Zack Snyder (regista statunitense), Justin Bieber (cantante canadese), Jensen Ackles (attore statunitense) e Roberto Ciufoli (attore e doppiatore italiano).

Si festeggia oggi:

San Siviardo, San Rudesindo, Sant’Eudocia di Eliopoli e San Suitberto di Kaiserswerth.