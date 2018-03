Elezioni in salsa Muccino nel nuovo video degli Actual

ROMA – Leonardo Bocci e Lorenzo Tiberia raccontano la febbre da chiusura della campagna elettorale in un nuovo video, immaginando un film di Muccino sul tema

Se Muccino facesse un film sulle elezioni come sarebbe?

A raccontarcelo sono gli Actual in un nuovo esilarante video.

A due giorni dal voto il duo comico romano racconta, a modo suo, la difficile scelta che dovranno affrontare gli italiani chiamati a votare il prossimo 4 marzo.