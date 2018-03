Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 2 marzo

ROMA – Il 2 marzo è il 61º giorno del calendario gregoriano. Mancano 304 giorni alla fine dell’anno.

2 marzo: i fatti del giorno

Il 2 marzo del 1848 a bordo del Carolina, Anita Garibaldi giunge a Genova assieme ai figli. In questo giorno del 1903 a New York apre il Martha Washington Hotel, è il primo albergo riservato esclusivamente alle donne. Trent’anni dopo, nel 1933, il film King Kong viene presentato per la prima volta a New York. Nel 1949 James Gallagher atterra con il suo Boeing B-50 Superfortress Lucky Lady II a Fort Worth dopo aver compiuto il primo giro del mondo aereo senza scalo in 94 ore e un minuto.

È il 1962 quando a Hershey (Pennsylvania), Wilt Chamberlain dei Philadelphia Warriors segna 100 punti in una partita contro i New York Knicks, battendo diversi record dell’NBA. Il 2 marzo del 1978 il cecoslovacco Vladimir Remek è il primo astronauta non appartenente a Russia o Stati Uniti ad andare nello spazio, a bordo della Sojuz 28. In questo giorno del 1990, Nelson Mandela viene eletto vice presidente dell’African National Congress. Nel 2004 grazie ai dati del rover Opportunity la NASA conferma la presenza di acqua su Marte nel passato. Sette anni dopo, nel 2011, viene presentato l’iPad 2 presso lo Yerba Buena Center di San Francisco.

Buon compleanno a…

Jon Bon Jovi (cantante), Stefano Accorsi (attore), Chris Martin (cantante).

Si festeggiano oggi…

Sant’Agnese di Boemia, fondatrice dei Crocigeri della stella rossa, Santa María de los Ángeles Guerrero González (Sant’Angela della Croce), fondatrice delle Sorelle della compagnia della Croce, San Carmelo (Girolamo Carmelo di Savoia), mercedario e vescovo.