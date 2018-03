LP torna in Italia, a giugno il tour nel nostro paese

ROMA – LP torna in Italia. Dopo più di un anno dall’uscita dell’album certificato Oro (FIMI) con 6 dischi di platino e un disco d’oro per ‘Lost On You’, ‘Other People’ e ‘Strange’ continuano, a grande richiesta, i live della cantautrice americana.

A pochi i giorni dall’uscita di ‘Lost On You’ Deluxe Version che comprende 4 brani inediti, 2 esclusive versioni live di ‘Muddy Waters’ e ‘Lost on You’ ed il DVD del concerto tenutosi la scorsa estate al Lucca Summer Festival, LP annuncia quattro nuovi appuntamenti live – prodotti da D’Alessandro e Galli – che permetteranno di ascoltare dal vivo l’Artista che celebra due anni di successi.

I biglietti saranno in vendita a breve su www.dalessandroegalli.com e ticketone.it.

Ecco le date: