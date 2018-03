Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 3 marzo

ROMA – Il 3 marzo è il 62º giorno del calendario gregoriano. Mancano 303 giorni alla fine dell’anno.

3 marzo: accadde oggi

Nel 1585 l’inaugurazione, a Vicenza, del Teatro Olimpico progettato da Andrea Palladio. Ne 1915 viene fondata la NACA, precorritrice della NASA. In questo giorno del 1931 gli Stati Uniti adottano The Star-Spangled Banner come inno nazionale. Il 3 marzo del 1933 viene inaugurato il Memoriale Nazionale del Monte Rushmore. Nel 1939 a Bombay, Mohandas Gandhi inizia a digiunare per protesta contro il governo autocratico dell’India. Siamo nel 1944 quando a Balvano si consuma la “Sciagura del treno 8017”, la più grave sciagura ferroviaria italiana con oltre 500 morti.

Il 3 marzo del 1953 nasce Arthur Antunes Coimbra meglio noto come Zico. Nel 1955 Elvis Presley appare in televisione per la prima volta. Nel 1969 in un tribunale di Los Angeles, Sirhan Sirhan ammette di aver ucciso il candidato alla presidenza Robert F. Kennedy. Nello stesso anno la NASA lancia la Apollo 9 per sperimentare il modulo lunare. Tre anni dopo, la stessa NASA lancia la sonda spaziale Pioneer 10. In questo giorno del 1991 un video amatoriale mostra il pestaggio di Rodney King da parte di agenti della polizia di Los Angeles. Nel 1999 Bertrand Piccard e Brian Jones iniziano il loro tentativo riuscito di circumnavigare il globo senza scalo a bordo di una mongolfiera

Si festeggia:

Sant’Anselmo di Nonantola, abate; Sant’Artelaide di Benevento, vergine; San Caluppano, eremita in Alvernia; Santa Camilla, vergine; Santa Katharine Mary Drexel, fondatrice delle suore del SS. Sacramento; Santi Cleonico ed Eutropio, martiri.

Buon compleanno a:

Zbigniew Boniek, Allenatore; Francesco Paolantoni, Comico; Carlo Mazzacurati, Regista; Zico, Calciatore.