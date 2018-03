Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 4 marzo

ROMA – Il 4 marzo è il 63º giorno del calendario gregoriano. Mancano 302 giorni alla fine dell’anno.

4 marzo: accadde oggi

Nel 1861 gli Stati Confederati d’America adottano la Stars and Bars come loro bandiera. Nel 1877 debutta a teatro il balletto Il lago dei cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Il 4 marzo del 1917 Jeannette Rankin del Montana diventa la prima donna a far parte della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. In questo giorno del 1947 viene eseguita l’ultima condanna a morte in Italia. I nomi dei condannati: Francesco La Barbera, Giovanni Puleo, Giovanni D’Ignoti.

Nel 1954 il Peter Bent Brigham Hospital di Boston annuncia il primo trapianto riuscito di fegato. Siamo nel 1966 quando John Lennon pronuncia la celebre frase: “I Beatles sono più famosi di Gesù”. Nel 1975 Charlie Chaplin viene nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II del Regno Unito. È il 1989 quando Time, Inc. e Warner Communications annunciano i piani di fusione della Time Warner. Il 4 marzo del 1997 il presidente statunitense Bill Clinton vieta le sovvenzioni federali per qualsiasi ricerca sulla clonazione umana.

Si festeggia:

San Casimiro di Cracovia, patrono della Lituania; Sant’Appiano di Comacchio, monaco; San Basino di Treviri, vescovo; Santi Fozio, Archelao e Quirino e diciassette compagni, martiri in Bitinia; San Giovanni Antonio Farina, vescovo.

Buon compleanno a:

Patsy Kensit, Cantante; Paolo Virzì, Regista; Umberto Tozzi, Cantante; Ronn Moss, Attore; Lucio Dalla, Cantante.