Red Sparrow vince il weekend al box office, scalzato Muccino

ROMA – È di Red Sparrow il weekend al box office. Il film di Francis Lawrence, tratto dal romanzo di Jason Matthews, debutta con lode guadagnando 1.175.572€. Scalzato Gabriele Muccino che – per la prima volta da quando A casa tutti bene è uscito – scende al secondo posto. La commedia corale guadagna altri 995.074€, totalizzando 7.990.432. Altra new entry al terzo posto. Si tratta di Puoi baciare lo sposo con 952.307€.

Il resto della classifica

Appena sotto il podio si trova Il filo nascosto che aggiunge al suo bottino 925.966. In totale la fatica di Paul Thomas Anderson guadagna 2.282.852. Al quinto posto il trionfatore dell’ultima edizione degli Oscar Guillermo Del Toro con The Shape of water. La pellicola guadagna altri 799.014€, totalizzandone 4.626.978€.

Seguono Black Panther (766.734€) che negli Stati Uniti rimane stabile al primo posto, Belle & Sebastien (744.077€), Lady Bird (557.090€), È arrivato il broncio (518.892€) e La vedova Winchester (318.849€).