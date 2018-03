Meghan Markle diventa anglicana: presto il battesimo

ROMA – A poco più di un mese dal matrimonio con Harry, Meghan Markle diventa anglicana. La futura sposa ha deciso di convertirsi in segno di rispetto verso la regina Elisabetta II, capo della chiesa d’Inghilterra.

L’ex attrice, cresciuta in un ambiente cattolico, sarà presto battezzata dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Sarebbe tutto pronto per l’evento, programmato – secondo i rumors – entro la fine di marzo.

Una scelta importante per Meghan che – nel suo primo matrimonio con Trevor Engelson nel 2011- aveva rifiutato di convertirsi all’ebraismo. Nello stesso anno, Kate Middleton, invece, qualche settimana prima di sposare William, fece la scelta opposta convertendosi alla religione anglicana.

Per il suo battesimo, la fidanzata di Harry avrà accanto entrambi i genitori. Il che non era proprio scontato visto che la 36enne non è in buoni rapporti con il padre che vive in Messico. Non dovrebbero essere presenti, tra l’altro, i fratelli, figli di papà Thomas. Samantha e Thomas Jr. dovrebbero essere grandi assenti anche al matrimonio dell’anno che verrà celebrato il 19 maggio a Londra.