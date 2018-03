ROMA – Venerdì 9 marzo, alle 21, ‘Radio2 Live’ ospiterà il concerto della seconda quota rosa della stagione: è il momento di Emma, recente disco d’oro, finalmente sul palco della Sala B di Via Asiago a Roma.

Un live molto atteso, una piccola anteprima del tour che prenderà il via a maggio, che sarà anche pretesto per presentare il nuovo ‘Essere Qui’, ultimo album di inediti di Emma, a due anni dal precedente.

Un concerto riservato ai pochi fortunati ascoltatori che riusciranno ad accaparrarsi un posto in sala…

Come partecipare:

Il concerto di Emma, come per tutti i ‘Radio2 Live’, è aperto al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili, scrivendo a [email protected] e attendendo risposta.

Sarà l’occasione per vedere in scena la cantante salentina, in una dimensione molto intima e raccolta, ma nel contempo circondata da musicisti del calibro di Derrik McKenzie alle batterie e Paul Turner al basso, entrambi parte della band di Jamiroquai, Adriano Viterbini alle chitarre e Luca Mattioni al piano e synth.

Radio2 Live

La formula è sempre quella vincente di ‘Radio2 Live’, il format di Rai Radio2 dedicato alla musica dal vivo più bella, un luogo non convenzionale dove gli ascoltatori si trovano per incontrare insieme i loro artisti preferiti, in concerti esclusivi, dal taglio unico, anche grazie allo storytelling di Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini che, per questa occasione, darà alla nuova Emma, quella più evoluta e matura, l’opportunità di raccontarsi oltre che in musica, anche a parole.

Emma a ‘Radio2 Live’ sarà anche in streaming audio e video su RadioPlayRadio.it/Radio2, in diretta su Facebook e con contenuti speciali su Twitter e Instagram di @RaiRadio2.