Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 5 marzo

ROMA – Il 5 marzo è il 64º giorno del calendario gregoriano. Mancano 301 giorni alla fine dell’anno.

5 marzo: accadde oggi

Nel 1916 viene fondata la squadra di calcio spagnola del Real Club Deportivo Mallorca. Due anni dopo, nel 1918, l’Unione Sovietica sposta la capitale da Pietrogrado a Mosca. Nel 1933, in Germania, i nazisti ottengono il 44% dei voti alle elezioni parlamentari.

Nel 1960 Elvis Presley viene congedato dall’esercito degli Stati Uniti. Dieci anni dopo, nel 1970, entra in vigore un trattato di non proliferazione nucleare, ratificato da 43 nazioni. Nello stesso anno gli atomi di Dubnio vengono individuati con certezza per la prima volta. Nel 1981 il cannibale Alfred Packer viene graziato dopo morto.

Il velocista canadese Ben Johnson, nel 1993, viene squalificato a vita dalle competizioni internazionali dopo essere risultato positivo al doping per la seconda volta. Nel 1998 la NASA annuncia che la sonda Clementine in orbita attorno alla Luna, ha trovato abbastanza acqua nei crateri polari da poter sostenere una colonia umana e una stazione di rifornimento per i razzi. Annuncia, inoltre, la scelta del tenente colonnello Eileen Collins come prima donna comandante di una missione dello Space Shuttle. Nel 2001 35 pellegrini musulmani restano uccisi schiacciati dalla calca durante l’annuale pellegrinaggio dell’Hajj.

Buon compleanno a:

Lucio Battisti (cantautore italiano), Eva Mendes (attrice statunitense), Pacifico (cantautore italiano) e Pierpaolo Pasolini (scrittore e regista italiano).

Si festeggia oggi:

San Ciarán di Saighir, San Cono il taumaturgo, San Conone l’ortolano, San Foca di Sinope e San Gerasimo.