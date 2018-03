È Jay-Z il rapper più ricco, parola di Forbes

ROMA – È Jay-Z il rapper più ricco. A dirlo è Forbes che ha stilato le sue solite classifiche sulle celebrities più potenti. Il signor Carter quest’anno strappa il trono a Sean Diddy Combs nella categoria rapper. Per la prima volta Diddy viene così detronizzato, seppur stabile al primo posto nella classifica generale. Un evento quasi visto che deteneva la medaglia d’oro dal 2011.

Jay, dal canto suo, può solo che gioire. Nel 2017 ha guadagnato un totale di 900 milioni di dollari. Ben 90 in più rispetto all’anno precedente. Soldi derivanti dalla musica ma non solo. Il rapper ha recentemente investito in vari progetti. Da Tidal a Rock Nation, passando per gli investimenti in alcune aziende che producono cognac, champagne e vodka. Un impegno a 360 gradi che presto potrebbe comprendere anche un tour in coppia con la moglie e madre dei suoi figli Beyoncé a cui sicuramente accorrerebbero in tantissimi. D’altronde i coniugi sono una delle coppie più potenti di Hollywood. Basti pensare che Miss Knowles è al secondo posto della classifica generale delle star più ricche.

Diddy si ferma “solo” a 825 milioni. Sono 770, invece, i milioni del terzo classificato, ovvero Dr. Dre. Subito dietro i tre sul podio, si piazzano Eminem e Drake, entrambi con un guadagno di circa 100 milioni di dollari.