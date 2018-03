Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 6 marzo

ROMA – Il 6 marzo è il 65º giorno del calendario gregoriano. Mancano 300 giorni alla fine dell’anno.

6 marzo: accadde oggi

Nel 1475 nasce Michelangelo Buonarroti (Caprese Michelangelo, provincia di Arezzo). In questo giorno del 1521 Ferdinando Magellano scopre l’isola di Guam. Siamo nel 1836 quando il generale Santana dell’Esercito Messicano, alla testa di 3.000 uomini, dopo un assedio di 13 giorni a Fort Alamo, sconfigge i 189 volontari texani a difesa del forte, uccidendoli tutti.

Nel 1853 La Traviata di Giuseppe Verdi debutta al Teatro La Fenice di Venezia ed è un “fiascone, e peggio hanno riso” come scrisse lo stesso Verdi. L’opera avrà in seguito successo ovunque. Nel 1899 la Bayer registra l’aspirina come marchio commerciale. Nel 1902 viene fondato il Real Madrid, la squadra calcistica che ha vinto più Coppe dei Campioni. Siamo nel 1970 quando il sospetto omicida Charles Manson pubblica un album intitolato Lies per finanziare la sua difesa.

È il 1975 e in Italia la maggiore età viene abbassata da 21 a 18 anni. Nel 1997 la Testa di donna di Pablo Picasso, viene rubata da una galleria di Londra, e recuperata una settimana dopo. Nel 2014 l’orbiter Cassini della Missione spaziale Cassini-Huygens effettua il centesimo fly-by di Titano, il più grande satellite naturale di Saturno.

Si festeggia:

San Cadroe di Metz, abate; San Ciriaco di Treviri, sacerdote; Santa Coletta di Corbie, clarissa; San Crodegango di Metz, vescovo; Sant’Evagrio di Costantinopoli, vescovo.

Buon compleanno a:

Miranda Richardson, Attrice; Zbigniew Boniek, Allenatore; Francesco Paolantoni, Comico; Carlo Mazzacurati, Regista; Tomas Milian, Attore.