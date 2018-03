Chiara Nasti e la droga all’Isola dei famosi: “Ho sentito l’odore di erba”

ROMA – “Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità”. Così Chiara Nasti, dalle pagine di Chi, ha detto la sua sulla tanta chiacchierata questione della droga all’Isola dei famosi. “Sentivo l’odore e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, – ha aggiunto – ma non so i particolari”.

Il ballo delle dichiarazioni

L’influenzer si era tirata fuori dalla questione, affermando con fermezza di non aver percepito o visto nulla durante la permanenza con gli altri naufraghi nell’hotel che li ospitava in Honduras. Una versione che oggi smentisce, confermando le accuse di Eva Henger sull’incriminato numero uno Francesco Monte. E se i compagni di avventura non hanno mai parlato non è per caso: “Visto che Francesco era uno dei personaggi più forti, alcuni evitavano di parlare per paura di essere nominati e essere odiati dal pubblico”.

“Francesco Monte era il capofila di questi fumatori – ha detto intervistata dal settimanale di Alfonso Signorini -. Lui principalmente, gli altri non so perché non ho visto. Di lui si, ormai si è capito che ha fumato ma penso che ci siano cose più gravi di questa, penso che si sta troppo portando alla lunga”.