Australia, trovato su una spiaggia messaggio in bottiglia di 132 anni fa

ROMA – E’ datato 12 giugno 1886 il messaggio nella bottiglia scoperta sulle spiagge di Perth, in Australia.

Niente di romantico, però. Al suo interno, solo la richiesta di contattare il consolato tedesco.

La missiva, infatti, faceva parte di un esperimento sulle correnti oceaniche.

Come scoperto da una ricerca d’archivio in Germania, l’originale Giornale di bordo della nave Paula riporta una nota scritta dal capitano che registra, proprio in quella data, il lancio di una bottiglia in mare.

Fino ad oggi, il record di anzianità per un messaggio in bottiglia era di 108 anni.