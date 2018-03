Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 7 marzo

ROMA – Il 7 marzo è il 66º giorno del calendario gregoriano. Mancano 299 giorni alla fine dell’anno.

7 marzo: accadde oggi

Nel 1933 nasce il gioco da tavolo più diffuso al mondo: Il Monopoli. In Italia entra in vigore nel 1965, il Sacrosanctum Concilium, che autorizza l’uso della lingua italiana in diverse parti della messa. Nel 1973 viene scoperta la Cometa Kohoutek.

La Colombia nel 1988 diventa un membro della Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie. Nello stesso giorno del 1996, invece, viene formato il primo parlamento palestinese democraticamente eletto. Nel 2003 in Corea del Nord il leader Kim Jong-un minaccia di bombardare con armi nucleari la Corea del Sud e gli Stati Uniti.

Buon compleanno a:

Samuel Romano (cantautore italiano), Luciano Spalletti (allenatore di calcio italiano), Anna Magnani (attrice italiana), Peter Sarsgaard (attore statunitense), Valeria Rossi (cantautrice italiana) e Matthew Vaughn (attore britannico).

Si festeggia oggi:

Sant’Ardone di Aniano, Sant’Eubulio e i Santi Saturo, Saturnino, Revocato e Secondino, martiri.