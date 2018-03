Mila Kunis e Ashton Kutcher, coppia d’oro che non lascerà eredità ai figli

ROMA – Mila Kunis e Ashton Kutcher hanno le idee chiare sul futuro dei propri figli. Quando non ci saranno più, Wyatt Isabelle e Dimitri – rispettivamente 3 e 1 anno – non riceveranno neanche un centesimo di eredità. Al bando, quindi, i privilegi derivanti dall’avere dei genitori sul cui conto ci sarebbe un patrimonio di circa 300 milioni di dollari.

“I miei figli stanno vivendo una vita molto privilegiata e non se ne rendono conto – ha detto Kutcher al poadcast dell’amico Dax Shephard. Non metterò in piedi un fondo per loro, alla fine daremo i nostri soldi in beneficenza“. I bimbi, nati dal matrimonio dei due attori, dovranno così darsi da fare se vorranno qualche incentivo.

“Se, una volta grandi, vorranno iniziare un qualche business e dimostreranno di avere un piano per la realizzazione – ha aggiunto Kutcher – investirò in questo, ma niente fondi gratuiti. Spero così di motivarli a cavarsela da soli, ad apprezzare tutto ciò che hanno avuto e a cercare di raggiungere una vita agiata rimboccandosi le maniche”.

Mila Kunis e Ashton Kutcher non sono i primi genitori che optano per la negazione del patrimonio. Il primo ad annunciarlo è stato, qualche tempo fa, Gordon Ramsay. Lo chef ha dichiarato di non voler lasciare nulla ai figli per insegnar loro il valore dei soldi ed evitare di viziarli.