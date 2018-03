Accadde oggi…aneddoti e curiosità sull’8 marzo

ROMA – L’8 marzo è il 67º giorno del calendario gregoriano (il 68º negli anni bisestili). Mancano 298 giorni alla fine dell’anno.

8 marzo: i fatti del giorno

L’8 marzo 1817 viene fondata la Borsa di New York. In questo giorno del 1890 Buffalo Bill perde a Roma, a Prati di Castello, una sfida contro i butteri. Nel 1908, secondo una diffusa credenza, vi sarebbe stato l’incendio nella fabbrica di New York nel quale morirono 129 operaie donne, e che avrebbe quindi dato origine alla Giornata Internazionale della Donna. In realtà si tratta di un equivoco con l’incendio della fabbrica Triangle, avvenuto il 25 marzo del 1911 con 146 vittime. È il 1918 quando si registra il primo caso di influenza spagnola, è l’inizio di una devastante pandemia.

L’8 marzo 1935 Hachiko, cane di razza Akita, famoso in Giappone per la sua fedeltà e lealtà, muore di filariasi all’età di 12 anni, dopo aver atteso ininterrottamente il ritorno del padrone per ben 10 anni. In questo giorno del 1948 la Corte Suprema degli Stati Uniti decreta che l’istruzione religiosa nelle scuole pubbliche viola la costituzione. È il 1964 quando Mario Napoli, nel corso della campagna di scavi ad Elea-Velia, scopre la cosiddetta Porta Rosa, il più antico esempio di arco a tutto sesto in Italia. In questo giorno del 1987 viene registrato l’ultimo episodio della famosissima serie televisiva statunitense A-Team. Nel 2014 si verifica la scomparsa del volo Malaysia Airlines 370 con a bordo 239 persone.

Buon compleanno a…

Antonello Venditti (cantante), Giorgia Surina (speaker radiofonica).

Si festeggiano oggi…

San Giovanni di Dio, religioso, Santi Apollonio e Filemone, martiri, San Botmaele, monaco in Bretagna.