Activision annuncia Call of Duty: Black Ops 4. Uscita il 12 ottobre

ROMA – La saga più amata dai fan di Call of Duty torna a dominare il mondo dei videogame.

Con un annuncio a sorpresa, Activision ha confermato il nuovo Call of Duty: Black Ops 4 (scritto IIII).

Il gioco uscirà venerdì 12 ottobre 2018 (un mese circa prima del solito) per PS4, Xbox One e PC.

Ancora nessuna informazione per un suo possibile rilascio su Nintendo Switch.

Sarà sviluppato da Treyarch, come tutti i precedenti capitoli della saga Black Ops.



Call of Duty: Black Ops 4

Sono pochissime le informazioni al momento su Call of Duty: Black Ops 4.

Activision ha dichiarato che il nuovo capitolo proporrà un’esperienza di gioco completamente nuova e rivoluzionerà una delle serie più vendute nella storia di Call of Duty. Per i fan di Call of Duty, giovedì 17 maggio Activision e Treyarch presenteranno la grande novità con un Evento di Anteprima per la Community.