NegoFingoMento, esce oggi l’album d’esordio di Alice Caioli

ROMA – Esce oggi #NegoFingoMento, l’album d’esordio di Alice Caioli. Un lavoro autobiografico che in ogni brano racconta una parte della vita di Alice: gli amori, le paure, le sofferenze, le gioie di una ragazza di vent’anni e lo fa con un sound pop che strizza l’occhio all’RnB .

Ci sono pezzi più sofferti come “Specchi Rotti” o “Dune di Sabbia”, brani ricchi di sensualità come “Algoritomo” o “Otto Passi”, o di freschezza e leggerezza come “Non ne posso più” o “Mondo” o molto intimi come in “ChiaroScuro”. Per scrivere questo disco Alice insieme agli altri autori si è chiusa per due settimane nello studio di Davide Maggioni a Garlasco raccontandosi in ogni sua sfaccettatura e il risultato è un album sincero scritto su misura del vissuto dell’artista, la quale firma ben sette brani.

Contiene tra gli altri, una nuova versione del brano interpretato a Sanremo 2018 “Specchi rotti”, con il quale la giovane interprete – classificatasi al 5° posto – ha ottenuto il prestigioso Premio della Critica Sala Stampa Lucio Dalla.

Il disco, prodotto artisticamente da Davide Maggioni è stato scritto dalla stessa Alice in collaborazione con gli autori Andrea Maestrelli e Francesco Guasti.



Ecco la tracklist