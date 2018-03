MotoGP. Freddie Spencer: “Valentino incredibile, a 39 anni ancora al top”

ROMA – Freddie Spencer, ex pilota motociclistico, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, intervistato da Gianluca Fabi, Luca Rossi e Fiammetta La Guidara, durante il MotoDays 2018 in corso a Roma.

In merito alla stagione MotoGp 2018. “Marquez è sicuramente il favorito –ha affermato Spencer-. Attenzione però anche a Dovizioso con le Ducati perché anche loro hanno delle novità. La Ducati di Lorenzo sta ancora combattendo per trovare il feeling. E per quanto riguarda le Yamaha, dobbiamo ancora vedere quali sono le potenzialità perché in alcuni test sono andate bene e in altri no”.

Sulla scelta di Valentino Rossi di proseguire la sua carriera nelle corse. “Valentino è incredibile –ha dichiarato Spencer-. E’ sorprendente il fatto che stia facendo 20 anni di carriera a livello top e all’età di 39 anni sia ancora in grado di guidare una motogp a certi livelli. Sicuramente rispetto al passato le moto sono più facili da guidare, perchè l’elettronica aiuta soprattutto in certi momenti della gara”.