Da Ed Sheeran a William e Kate, gli amori nati tra i banchi di scuola

ROMA – Ecco dieci coppie celebri che hanno fatto indigestione di ‘farfalle nello stomaco’ ai tempi della scuola.

IL PRINCIPE WILLIAM E KATE MIDDLETON

Il principe che sposa ‘la ragazza della porta accanto’. E’ l’inizio di una storia d’amore strappa lacrime raccontata in un libro. William e Kate si sono conosciuti all’universita’. Si vocifera che il reale abbia avuto il colpo di fulmine dopo averla vista sfilare con un abito che non lasciava nulla all’immaginazione. Lui non puo’ più fare a meno di lei. Si sono scelti, si sono sposati e oggi aspettano il loro terzo bambino.

ED SHEERAN E CHERRY SEABORN

Ed e Cherry si sono conosciuti fra i banchi della Thomas Mills High School. Tra di loro e’ nata un’amicizia, o meglio, una relazione che sapeva di amore. La fine della scuola li ha divisi: lei si e’ trasferita in North Carolina per l’universita’. Lui, invece, iniziava a muovere i primi passi nel mondo della musica. Il 2015 e’ stato un anno importante per il cantante e la sua futura moglie. Si sono ritrovati e non si sono più lasciati. L’interprete di ‘Shape of you’ e la Seaborn convoleranno a nozze, ma la data e’ ancora top secret.

LEO MESSI E ANTONELLA ROCCUZZO

All’età di otto anni Leo Messi ‘ha segnato il suo primo gol’. L’attaccante del Barcellona ha promesso alla sua Antonella che sarebbe diventata sua moglie. Una scena da film che è diventata reale. Nel 2017 i due sono convolati a nozze davanti al frutto del loro amore, i figli: Thiago e Mateo. I due sono in attesa del loro terzo bambino.

SNOOP DOGG E SHANTE TAYLOR

Si sono conosciuti e innamorati nei corridoi del liceo. Il 1997 e’ stato un anno di successo per il rapper: si è sposato con la sua dolce metà e ha vinto il disco d’oro per il suo secondo album, Tha Doggfather. Gli anni passano e la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre figli, Corde’, Cordell e Cori. Una relazione extraconiugale ha portato la coppia al divorzio. Come si dice? ‘A volte ritornano’? Dopo qualche anno dalla rottura, i due si sono risposati.

BONO VOX E ALISON STEWART

Il primo amore non si scorda mai e sono poche le coppie che resistono al tempo. Una tra queste, Bono Vox e Alison Stewart. Il leader degli U2 e sua moglie si sono innamorati alla Mount Temple School di Dublino e da allora non si sono più lasciati. Il tempo gli ha regalato un matrimonio e quattro figli, Jordan, Eve, Elijah e John.

MARK ZUCKERBERG E PRISCILLA CHAN

Ricchezza, social network e due bambini. Questi sono gli ingredienti della vita di Mark Zuckerberg e Priscilla Chan. La loro storia d’amore e’ iniziata nel 2003. I due si conoscono nella sede della confraternita Alpha Epsilon Pi dell’Università di Harvard. Lui, un ragazzo lontano dal ‘bello e cattivo’ che fa impazzire le ragazze: un giovane nerd con l’empatia di un comodino. Lei, una studentessa di medicina di origini cinesi. Una ragazza seria, lontana dai vizi e dedita allo studio. La solita secchiona della classe. Il papa’ di Facebook e Priscilla si sono innamorati mentre erano in fila per il bagno durante un festa.

SAMUEL L. JACKSON E LATANYA RICHARDSON

Sono la coppia di celebrita’ piu’ longeva di Hollywood. I due si sono conosciuti ai tempi del college. Lei ha frequentato l’Atlanta’s Spelman College. Lui, invece, il Morehouse. Questo non e’ bastato per non far incontrare i due attori. Jackson e la Richardson hanno coronato il loro amore con il matrimonio e una figlia, Zoe.

LEBRON JAMES E SAVANNAH BRINSON

LeBron James e’ uno dei giocatori Nba più forti al mondo, ma per la sua Savannah e’ l’uomo della sua vita. Lei e lui compagni di banco e di cuore. Il campione e sua moglie si sono conosciuti e fidanzati al liceo. Per la ragazza acqua e sapone e’ arrivato il giorno in cui l’uomo che ama le chiede di sposarla. Nel 2012 infatti LeBron, davanti ai suoi compagni di squadra, si inginocchia davanti a Savannah per pronunciarle: ‘Mi vuoi sposare?’. La Brinson ha detto si. I due si sono uniti in matrimonio nel 2013 in un lussuoso hotel di San Diego.

RICHARD E KATHY HILTON

Anche i genitori della ricca ereditiera, nonché protagonista di molti scandali, si sono conosciuti a scuola. L’amore è nato alla Montclair Prep High School. A quei tempi, il re degli alberghi era molto ambito tra le ragazze ma lui ha scelto lei, Kathy. Con il matrimonio sono arrivati anche Paris e Nicky Hilton, i loro figli ed eredi dell’impero Hilton.

JON BON JOVI E DOROTHEA HURLEY

Sono sposati da più di 25 anni. Un amore indissolubile nato tra i banchi del liceo. Il cantante e la moglie hanno coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio segreto. Galeotta fu una tappa del New Jersey Syndicate Tour. I due hanno detto ‘si’ a Las Vegas. Dalla loro relazione sono nati quattro bambini: Stephanie Rose, Jesse James Louis, Jacob Hurley e Romeo Jon.