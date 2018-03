Caparezza al Lucca Summer Festival il 27 giugno

ROMA – Da novembre a febbraio ha registrato 20 sold out, ha percorso più di 9.000 KM sul furgone da Nord a Sud dello stivale, ha venduto più di 125.000 biglietti ed è indubbiamente l’artista dell’anno. Caparezza ora è pronto a tornare a saltare sui palchi con il suo “Prisoner 709 Tour”. Il rapper darà il via ai suoi live con una speciale performance al Lucca Summer Festival. Sul palco di Piazza Napoleone il 27 giugno. I biglietti saranno in vendita dalle ore 10:00 di domani 13 marzo su www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com. Dalle 10:00 di mercoledì 14 marzo, invece, saranno disponibili nelle prevendite abituali.

Ecco la lista completa dei concerti di Caparezza:

29.06 – PADOVA, Sherwood Festival

01.07 – BAROLO (CN), Collisioni

03.07 – MILANO, Ippodromo Snai San Siro

07.07 – PALMANOVA (UD), Piazza Grande

09.07 – NICHELINO (TO), Palazzina di Caccia di Stupinigi/Sonic Park

13.07 – VILLAFRANCA (VR), Castello Scaligero

14.07 – REGGIO EMILIA, Lime Space

16.07 – ROMA, Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

18.07 – ARCO (TN), Climbing Stadium

21.07 – GENOVA, Goa Boa/Porto Antico

28.07 – SERVIGLIANO (FM), Parco della Pace -No Sound fEST

02.08 – VASTO (CH), Stadio Aragona

09.08 – RAGUSA, Piazza della Libertà

13.08 – LECCE, Piazza Libertini

17.08 – FOLLONICA (GR), Parco Centrale

19.08 – BRESCIA, Onda d’Urto Festival

21.08 – ALASSIO (SV), Porto Luca Ferrari/Riviera Music Festival