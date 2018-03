Filippo Magnini e Giorgia Palmas, è amore tra il nuotatore e la conduttrice

ROMA – La primavera si avvicina e nuovi amori sbocciano. È quello che è successo a Filippo Magnini e Giorgia Palmas. A dare lo scoop il solito Chi che, nel numero in edicola questa settimana, pubblica le foto che ritraggono il nuotatore e la conduttrice insieme. Secondo quanto anticipato da Gabriele Parpiglia “i due si frequentano da poco tempo e sono stati avvistati e fotografati prima a Milano, dove hanno pranzato insieme in un tavolo appartato, e poi in Svizzera per una cena romantica”.

Insomma, entrambi sembrano aver dimenticato i loro precedenti amori. Da una parte Magnini ha archiviato la sua storia con Federica Pellegrini. Compagna e collega, insieme nella vita e nel lavoro. Un binomio che non ha funzionato per i diversi modi di vedere la vita. Lui voleva una famiglia. Lei non ancora. La Palmas, invece, dal canto suo, sembrava avere una solida relazione con Vittorio Brumotti. Lo scorso ottobre l’addio dopo sei anni insieme, senza troppe spiegazioni. Nel 2008, l’ex velina è diventata mamma di Sofia che ha avuto dalla relazione con il calciatore Davide Bombardini.