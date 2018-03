LORO di Paolo Sorrentino nel primo teaser trailer. Servillo è Berlusconi

ROMA – Dopo il grande successo de La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino torna a raccontare sul grande schermo i party, il sesso, i salotti e la ricchezza. Insomma, i vizi che persuadono l’uomo.

Con LORO il regista partenopeo lo fa attraverso la figura di Silvio Berlusconi. Nel ruolo dell’imprenditore, Toni Servillo. Non è la prima volta che l’attore veste i panni di un politico. Nel 2008 infatti è stato Giulio Andreotti ne ‘Il Divo‘, pellicola diretta da Sorrentino.

Ecco le prime immagini dell’attessisimo film di Sorrentino



“In considerazione dell’impegno di Focus – ha detto il presidente dello studio cinematografico, Robert Walak – a collaborare con cineasti internazionali nei loro Paesi di origine, siamo orgogliosi di lavorare con Paolo in occasione di questo suo nuovo straordinario progetto. Egli è capace di unire humor e umana comprensione, come nessun altro sa fare. ‘Loro’ rappresenta la sua particolare visione di come uno degli uomini più accattivanti del mondo sia riuscito a ridefinire il concetto di potere in un’epoca dominata dai media, come la nostra”.

LORO sarà cinema italiani con Universal Pictures per Focus Features e prodotto da Indigo Film, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia. La data di uscita nelle sale, però, è ancora top secret.